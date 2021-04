Calciomercato Reggina, Taibi: “Ricevute offerte per Stavropoulos. Vi dico chi prenderei dal Milan”

13 Aprile 2021 11:35

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato di calciomercato: dai giovani di proprietà a quelli in prestito, passando dal… Milan

Ha parlato di calciomercato, anche se ancora manca qualche mese, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi. Il ds amaranto, ospite di calciomercato.it tv, ha fatto riferimento ai calciatori di proprietà, quelli attualmente in prestito in riva allo Stretto e quelli che potrebbe attenzionare per il futuro, con specifico riferimento al Milan.

“Stavropoulos e Folorunsho per me – ha affermato – hanno ampi margini di miglioramento e possono arrivare in Serie A, così come Delprato e Rivas. Sono giovani importanti con un bel futuro. Stavropoulos l’ho preso a parametro zero, l’ho seguito tutto l’anno in Grecia. Attraverso il suo procuratore c’è l’interessamento di qualche società estera di Serie A. Ha la prospettiva da Serie A e sono orgoglioso perché potremmo fare plusvalenza”.

Poi, come detto, la discussione si sposta sul Milan, su Plizzari e su qualche altro giovane che eventualmente prenderebbe: “Non ho ancora parlato col Milan per Plizzari. Lui è stato sfortunato, la squadra non stava andando bene e ha avuto qualche infortunio, ma mi ha fatto piacere la sua risposta quando è entrato a Frosinone, anche se avevamo già preso Nicolas. Vedo come lavora con il nostro procuratore dei portieri Maurizio Guido e sono sicuro che dopo questa annata o da noi o da qualche altra parte esploderà. Colombo e Maldini? Sono due ottimi giocatori, giovani che però hanno bisogno di giocare perché possono avere in futuro. Se avessi la possibilità li prenderei entrambi alla Reggina, magari”.