Calciomercato Crotone, occhi del Genoa su Simy in scadenza: fissato il prezzo

8 Aprile 2021 11:19

Calciomercato Crotone, l’exploit di Simy fa drizzare le antenne di molti club: il bomber nigeriano è in scadenza nel 2022, il Genoa ci pensa

Il calciomercato del Crotone ruota intorno al nome di Simy. Il bomber nigeriano sta vivendo probabilmente la miglior stagione della carriera, quantomeno in termini di gol segnati/difficoltà del campionato, con ben 15 reti all’attivo in 29 partite. Se i calabresi, nonostante l’ultima posizione in classifica e 9 punti di distacco dal Torino 17°, ancora possono sperare in una difficile, ma non impossibile, salvezza è proprio grazie al loro numero 25. Il suo futuro probabilmente dipenderà proprio dalla permanenza o meno nella massima categoria. L’attaccante è molto legato alla piazza, ma il suo contratto scade nel 2022. Visti i 28 anni d’età, sarebbe forse l’ultima buona occasione per fare il salto di qualità in una squadra con ambizioni maggiori rispetto ad un saliscendi fra Serie A e Serie B.

Secondo gli ultimi rumor di mercato, il Genoa ha messo gli occhi sul calciatore. Il prezzo, favorito dal solo anno di contratto rimasto, si aggirerebbe intorno ad una decina di milioni. Il Crotone spera di trattenerlo, ma soprattutto in caso di Serie B, potrebbe accontentarsi di poco più della metà della richiesta del cartellino. Possibile, viste le sirene dalla Francia, che si possa scatenare una piccola asta che possa far lievitare il prezzo.