Calcio: Juventus, Bernardeschi positivo al Covid

6 Aprile 2021 11:57

Torino, 6 apr. – (Adnkronos) – Si allarga il cluster dei calciatori positivi al Covid-19 dopo gli impegni della Nazionale. L’ultimo della lista è l’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi. Lo rendo noto il club bianconero con un comunicato pubblicato sul proprio sito. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.