Calcio: down Dazn per Inter-Cagliari, partita non si vede e sui social monta protesta

11 Aprile 2021 13:09

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il messaggio di Dazn che recita: ‘Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti’. Monta la protesta sui social. “Mi raccomando, se l’anno prossimo fate così c’è da spararsi”. “Mi sa che ci divertiremo a seguire le partite via radio”, scrivono su Twitter due utenti.