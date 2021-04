Calcio a 5, la Siac Messina esce battuta dal campo della vice capolista Futsal Polistena

11 Aprile 2021 21:24

Calcio a 5: perde ancora la Siac Messina, sconfitta dalla vice capolista Futsal Polistena

Niente da fare per la Siac Messina sul campo della vicecapolista Futsal Polistena, che si è imposta per 12-3 nella penultima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I biancazzurri, privi dei brasiliani Victor Torres Iborra e Gabriel Barbosa, pareggiano con il gol di Antonino D’Angelo l’iniziale vantaggio siglato da Maluko e sul 3-1 riducono le distanze grazie alla rete di Ahmed Abdelbaky. I bianconeri vanno, però, altre due volte a bersaglio, portandosi sul 5-2 all’intervallo. Nella ripresa, i calabresi impinguano subito il bottino (8-2) ed il tecnico peloritano Salvatore D’Urso decide di dare spazio ai tanti under a disposizione. Antonio Farinella sigla, così, come aveva fatto precedentemente D’Angelo, la sua prima realizzazione nella prestigiosa categoria. Per centrare il playout contro il Cataforio, che ha battuto (2-1) in casa la Gear Piazza Armerina, la Siac dovrà attendere l’esito dell’ultima sfida in calendario il 24 aprile, quando ospiterà il Città di Melilli.

Risultati 21^ giornata: Città di Melilli-Bovalino 2-3; Futsal Regalbuto-Città di Cosenza 3-1; Cataforio-Gear Piazza Armerina 2-1; Bernalda-Orsa Viggiano 4-1; Futsal Polistena-Siac Messina 12-3. Riposava: FF Napoli.

Classifica: FF Napoli 57; Futsal Polistena 42; Città di Cosenza 40; Futsa Regalbuto 31; Bernalda, Bovalino e Gear Piazza Armerina 24; Città di Melilli 23; Orsa Viggiano 18; Cataforio 14; Siac Messina 7; New Taranto rit.

GIOVANILE – Nel torneo nazionale U19, i ragazzi messinesi sono stati superati, sul parquet del “PalaRescifina”, dai coetanei della Meta Catania con il punteggio di 6-2. A segno per la squadra dello Stretto Luca Colavita e Francesco Corrieri.