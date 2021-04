Calcio a 5, ancora una sconfitta per la Meta Catania Bricocity: gli etnei cedono il passo alla Cybertel Aniene

3 Aprile 2021 21:08

Calcio a 5, sconfitta esterna per la Meta Catania Bricocity in casa Cybertel Aniene: commento e tabellino della sfida

Gara aperta nel primo tempo con una Meta Catania Bricocity inizialmente muscolare con Venancio, Silvestri, Rossetti e Suton mentre Samperi decideva per Mambella e non Dovara. Aniene molto fallosa e nervosa, con interventi al limite che rendevano la partita maschia e fisica. Rossazzurri che però sornioni riuscivano ad andare in vantaggio con la tredicesima rete stagionale di Venancio, abile ad inserirsi sullo sviluppo della palla inattiva. Meta Catania Bricocity che un minuto dopo aveva l’occasione di sfruttare la superiorità per l’espulsione di Schininà, ma i rossazzurri non erano abbastanza cattivi sotto porta e non raccoglievano la golosa opportunità. Occasione invece sfruttata dalla Cybertel Aniene che trovava lo spazio giusto per battere Mambella e firmare il pareggio con Biscossi. Padroni di casa più aggressivi e Meta Catania Bricocity che risentiva un po’ della veemenza avversaria: così ad un minuto dalla sirena della prima frazione la beffa firmata Abdala che portava sopra la Cybertel Aniene.

Ringalluzzita e rafforzata dalla rimonta, Aniene anche nella ripresa riprendeva lo stesso spartito espresso nella seconda parte del primo tempo con voglia e aggressività. La Meta Catania Bricocity provava a trovare spazio di giocata, ma soprattutto occasioni per ritornare in partita: invece nulla, poca rabbia e nessuna vera palla gol. Aniene approfittava di tutto questo trovando prima il gol del 3-1 e subito dopo il colpo del k.o. con la quarta rete firmata da Raubo. Non riusciva più a reagire stranamente la formazione di Samperi che subiva anche la quinta rete e addolciva l’estrema amarezza con la seconda rete etnea firmata da Josiko. Adesso due gare contro Acqua&Sapone e il recupero contro Eboli per trovare quella reazione andata in fumo oggi.

Di seguito il tabellino:

CYBERTEL ANIENE-META CATANIA BRICOCITY 5-2 (2-1 p.t.)

CYBERTEL ANIENE: Tondi, Anas, Battistoni, Biscossi, Taliercio, Daniel, Raubo, Schininà, Taloni, Abdala, Pezzin, Javi Roni, De Filippis, Mariano. All. Micheli

META CATANIA BRICOCITY: Mambella, Rossetti, Silvestri, Baldasso, Suton, Messina, L. Musumeci, Fabinho, Baisel, Josiko, C. Musumeci, Dovara. All. Samperi

MARCATORI: 3’50” p.t. Baldasso (M), 14’36” Biscossi (A), 19’06” Abdala (A), 6’05” s.t. Javi Roni (A), 6’46” Raubo (A), 11’31” Taliercio (A), 14’44” Josiko (M)

AMMONITI: Abdala (A), Taloni (A)

ESPULSI: al 4’13” del p.t. Schininà (A)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Salvatore Minichini (Ercolano) CRONO: Alessandra Carradori (Roma 1)