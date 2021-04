20 Aprile 2021 11:50

Vaccini, via ad AstraZeneca in Calabria: ecco come prenotarsi

Continua senza sosta la campagna di vaccinazione in Calabria. Tramite la piattaforma online di Poste Italiane sono aperte le prenotazioni per il vaccino per la categoria 60-69 anni. Le somministrazioni saranno effettuate con vaccino AstraZeneca presso gli hub e i principali centri vaccinali.

Per prenotarsi è possibile cliccare QUI e seguire la procedura online.