Calabria: si è concluso il Trofeo Bic (Basket in Carrozzina), un evento per dimostrare che lo sport è unito e di tutti

22 Aprile 2021 22:50

Calabria, si è giocato e concluso l’evento patrocinato dalla Regione Calabria: il Trofeo Bic (Basket in Carrozzina)

Si è concluso il Trofeo Bic, evento organizzato con la richiesta di patrocinio alla Regione Calabria. Un torneo teso alla dimostrazione che lo sport è di tutti e per tutti senza differenze di sesso, età, razza o diversa abilità.

Non è stata semplicemente una partita di basket in carrozzina, ma un chiaro, fulgido esempio di come l’agonismo non prevarrà mai sul rispetto dell’avversario e del fair play. Infatti non sono mai mancati in campo momenti di reciproco incoraggiamento dei giocatori seppur in squadre differenti. Due giorni di basket in carrozzina ove ogni atleta è stato individualmente valutato per abilità, esperienza e risultati sul campo, ma anche nella sua capacità di fare squadra, pur cambiando il team di appartenenza nei due giorni di torneo.

Diverse valutazioni in cui tutti i partecipanti hanno eccelso così permettendo un vincitore assoluto: lo sport.

MVP del trofeo Bic: Dmitrijs Rukavisnikovs pluri premiato anche con un wheelchair basket, esempio di atleta, affidabile compagno di squadra nonché degno avversario. Alla premiazione presente anche l’Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta.