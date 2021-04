La Calabria bella e altruista, a Sellia il Sindaco in prima linea contro il Covid: aiuta il medico a vaccinare gli anziani del paese

3 Aprile 2021 14:22

Calabria, il Sindaco è un medico e aiuta il dottore del paese a somministrare i vaccini agli anziani: accade a Sellia, in provincia di Catanzaro

“Voglio raccontarvi le mie incredibili emozioni da sindaco, da medico pediatra, vaccinatore dei nostri più grandi e importanti concittadini. Non solo anagraficamente”. Ad affermarlo con un post su Facebook il Sindaco Davide Zicchinella, protagonista in prima persona a Sellia nella campagna vaccinale. Il primo cittadino è di professione un medico, ha così aiutato un collega a somministrare le dosi agli anziani del piccolo Comune in provincia di Catanzaro, nonostante qualche problema fisico. “Credevo di non farcela ad esserci ieri, a dare una mano al medico curante del paese, il caro Costantino Marcello Laface – scrive il dott. Zicchinella – . Il mio ginocchio destro da alcuni giorni era fuori uso. Ma non potevo mancare questo appuntamento con una grande storia di Emozioni e di Vita. Ieri, appunto, abbiamo iniziato a vaccinare i nostri anziani a Sellia. Nel nostro Borgo oltre ad essere una quota preponderante della nostra popolazione sono davvero un punto di riferimento e un motore di affetti per tutti. Siamo partiti proprio dai più longevi , non avendo avuto ancora le dosi per tutti. Siamo partiti dalla classe del 1924 per arrivare al 1935. Abbiamo vaccinato i primi 24 con le 4 fiale di Pfizer a disposizione. Erano impauriti, preoccupati, tesi ma desiderosi di chiudere presto il conto con un rischio troppo grande per la loro salute. Abbiamo organizzato tutto per farli sentire a casa. E’ stato così, alla fine i loro occhi brillavano di felicità. Non è stato facile preparare tutto nella disorganizzazione generale che da Roma a Germaneto sta accompagnando la campagna vaccinale. Ma non voglio parlare di cose negative anche se non mancherebbero gli argomenti. Anche sui vaccini non sono mancate speculazioni e furbizie. Ma la nostra è una storia bella, di emozioni e speranza. Di rispetto e cura per una intera generazione colpita duramente dalla pandemia. Ho pensato che fosse un preciso dovere per me sindaco e medico, per la mia giovanissima squadra amministrativa, essere direttamente sul campo in questa storica giornata vaccinale. Di lavorare per curare ogni dettaglio. Per mettere i nostri pur piccoli mezzi a deposizione dei nostri cittadini più grandi ed importanti. Non solo anagraficamente. La libertà di azione che un pediatra prestato alla politica come me, per altro al terzo ed ultimo mandato, ha fatto il resto”.

Il Sindaco Zicchinella comunque non è nuovo a queste azioni di solidarietà ed impegno per la propria comunità. Grazie alle sue conoscenze scientifiche ha adottato negli anni una visione molto accurata e diffuso negli abitanti del suo paese la cultura alla prevenzione sanitaria. E’ dello scorso Natale la notizia che tre medici americani gli scrissero per realizzare la volontà di trasferirsi in Calabria e “curare gratis gli anziani” per aiutarli a combattere il Coronavirus. “Ho sempre pensato, da sindaco/pediatra di una comunità prevalentemente composta da anziani, di avere sbagliato specializzazione. Ma per svolgere dei ruoli, istituzionali e professionali più dei titoli specifici, conta sempre di più il cuore. Perché volendo, si possono fare le cose con amore”, ha concluso il Sindaco.