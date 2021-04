Calabria, eccellenza mondiale: ‘Rupes Gold’ è il miglior liquore del 2021, ‘MZERO’ il miglior amaro al mondo!

17 Aprile 2021 13:13

Calabria, una qualità riconosciuta in ambito internazionale: ‘Rupes Gold’ premiato come miglior liquore del 2021, ‘MZERO’ è il miglior amaro al mondo

La Calabria si conferma un’eccellenza mondiale per quanto riguarda la produzione di alcolici di raffinata qualità. Del resto, dopo aver gustato le prelibatezze della tavola, con pranzi e cene abbondanti sia nella quantità delle portate che nella dilatazione del tempo impiegato per godersi il loro sapore, per chiudere in bellezza serve un buon liquore o amaro. E in Calabria ci sono i due migliori al mondo!

Il ‘Rupes Gold’ è il miglior liquore al mondo del 2021

La soddisfazione è quasi incredulità a Roccella Jonica (RC), quando si apprende che per la seconda volta il WORLD LIQUEUR AWARDS premia casa Rupes. La giuria internazionale dell’ambìto premio ha riconosciuto lo scorso anno il “Gold” del World Liqueur Awards all’Amaro Rupes e ben due riconoscimenti per il 2021: il World’s Best Herbal ed il Best Italian Herbal con la seguente nota di degustazione:“Arancia predominante nell’aroma, l’integrazione tra il dolce e l’amaro è molto ben espressa. Un profilo semplice ma molto ben eseguito”. Dunque il gradino più alto del podio a livello mondiale.

La giuria, che per questa edizione ha dovuto faticare per la mole e l’importanza dei partecipanti a livello internazionale, ha ripremiato l’anima classica e “ben eseguita” dell’Amaro calabrese che affonda le radici in secoli di tradizione “spiritosa” calabrese. Rupes Gold, grazie al suo gusto deciso e raffinato, dal carattere inconfondibilmente calabrese, recupera questa storia, che racconta un territorio e le sue eccellenze partendo dai prodotti della natura che nascono naturalmente e crescono genuinamente. Trenta erbe officinali ed aromatiche, provenienti dalla Locride, realizzano questa singolare e piacevole alchimia tra note erbacee amare, speziate ed amabili. Per la preparazione di Rupes Gold viene ancora utilizzato il vecchio metodo artigianale della macerazione a freddo degli ingredienti, tra i quali spiccano il finocchietto selvatico, le radici di liquirizia calabrese e l’alloro e una nota agrumata di arancia amara di Calabria e poi lasciato affinare in barrique di rovere.

Degustandolo si può rivivere ancora oggi la leggenda che narra di come il nome fu coniato da intellettuali patrioti nella prima metà dell’800, precursori dei moti Carbonari che portarono all’Unità, facendolo derivare dal luogo in cui veniva distillato: ai piedi della famosa Rupe di Roccella, un tempo Anphisia. Passarono molti anni e Vincenzo, mastro distillatore, detentore della ricetta originale e capostipite della famiglia Errigo, prima di morire alla fine del XIX secolo, strappa una promessa al figlio: “La ricetta di Rupes dovrà essere tramandata ma il racconto di quegli incontri per la libertà dovrà rimanere un segreto almeno per un secolo“; aleggiava ancora la trepidazione del Regno dei I Borbone che lasciava il passo all’Italia unita. Così quella ricetta fu tramandata nel silenzio, di padre in figlio, per quattro generazioni. ​Rupes quindi trova le sue radici dall’incontro tra un semplice commerciante con alcuni giovani dagli alti ideali. E grazie a Vincenzo, scomparso nel 2019, che portava il nome del suo trisavolo, ed ai due figli Francesco e Luca, ritorna sulle tavole; ed è bello pensare ad un brindisi, ora come allora, per la libertà ed il piacere, in un momento storico in cui l’Unità Nazionale è ritornata alle coscienze come valore aggiunto nell’essere italiani!

MZERO, l’amaro migliore del mondo nel 2021 è calabrese!

È calabrese il miglior amaro del mondo nel 2021: si tratta dell’MZERO, prodotto nella Riviera dei Cedri, nell’Alto Tirreno cosentino. Lo ha deciso la giuria del concorso World Drinks Awards, una prestigiosa competizione internazionale che si tiene ogni anno in Inghilterra, per celebrare l’eccellenza mondiale delle bevande alcoliche. L’MZERO è il primo amaro al mondo prodotto con acqua di mare e cedro e l’esperienza di degustazione evoca le calde e profumate note del mare e dell’estate mediterranea. Ogni ingrediente è accuratamente selezionato per offrire il gusto dell’estate, quella sensazione di una fresca brezza in una calda serata estiva italiana. Una particolarità apprezzata dagli autorevoli giudici inglesi, che hanno scelto il sapore agrumato e salino dell’amaro MZERO come il gusto del 2021, indicandolo come miglior bitter italiano e miglior bitter del mondo 2021.