Calabria: rinnovo del consiglio regionale della società italiana di cure palliative

Mercoledì 07 Aprile u.s., si sono svolte le elezioni on line per il rinnovo del Consiglio Regionale Calabria della Società Italiana di Cure Palliative. E’ stata eletta Coordinatrice Regionale la Dssa Anna Tiziano (Vice Direttore Sanitario dell’Hospice “Via delle stelle” di Reggio Calabria), che subentra al Dott. Francesco Nigro Imperiale di Cassano Ionio. I Consiglieri neo eletti nel Direttivo Regionali sono: la Dott.ssa Francesca Arvino (Responsabile Servizio di Psicologia di Cure Palliative dell’Hospice “Via delle stelle” di RC), al suo secondo mandato, la Dott.ssa Francesca Dalmastri (Responsabile Medico del Sant’Andrea Hospice, di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), al suo secondo mandato, la Dott.ssa Iolanda Mercuri (Coordinatrice Infermieristica, Hospice “Via delle stelle” di RC), la Dssa Paola Serranò (Responsabile Medico dell’UOCP dell’ASP di RC). Il nuovo Consiglio Direttivo della SICP Calabria, nel prossimo quadriennio, sarà impegnato a garantire la propria collaborazione attiva ed il proprio contributo alla mission della Società Scientifica Italiana di Cure Palliative, ovvero la diffusione dei principi delle CP stesse finalizzati alla tutela della dignità umana e della migliore qualità di vita possibile della persona malata e dei suoi famigliari. La SICP manifesta la scelta di mettere al centro la persona, con la presa in carico globale dei bisogni multidimensionali (clinici, sociali, psicologici, spirituali ed esistenziali) presenti nella fase avanzata e terminale di malattia cronico-evolutiva.