Calabria, proteste avanti ad oltranza all’Asp di Cosenza: “il Governo non può fingere che questa Regione non esista”

15 Aprile 2021 10:49

Sanità in Calabria: alle ore 17 di oggi a Cosenza si svolgerà un nuovo sit-in di protesta

Continuano le proteste a Cosenza, dove ieri è stata occupata da alcuni manifestanti la struttura dell’Asp. “Alle ore 17 di oggi, invitiamo tutte le persone che stanno dimostrando solidarietà e sensibilità alla causa a partecipare ad un momento di confronto che si terrà davanti alla sede ASP occupata. Ci ritroveremo in via Alimena per rilanciare le prossime mobilitazioni previste per venerdì a Roma al Ministero della Salute (Lungotevere Ripa 1) alle ore 11 e sabato a Cosenza alle ore 17:30 in piazza Cappello”, comunica il gruppo sui profili social. Il messaggio è ovviamente indirizzato al Governo Draghi e al Ministro Speranza, affinché si accendano i riflettori legati ai problemi della sanità regionale: “abbiamo urgentemente bisogno di un cambiamento, lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita, al personale sanitario stremato nelle corsie ospedaliere. Lo dobbiamo alla nostra terra, perché abbiamo tutte e tutti diritto ad una sanità pubblica efficiente e di qualità. Il Governo deve decidere se dare delle risposte concrete a due milioni di calabresi o continuare a far finta che la Calabria non esista rendendosi complice delle continue morti di nostri conterranei. Non c’è più tempo, il nostro tempo è ora!”.