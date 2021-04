La Calabria onesta al fianco del dott. Enzo Amodeo, l’opinione dell’avvocato Licastro: “provvedimento illegittimo”

9 Aprile 2021 12:02

Anche il dott. Calogero (Cisl Medici) esprime solidarietà al primario Enzo Amodeo: “bisogna offrire maggiori possibilità a chi dà nel concreto prova di meritocrazia”

“L’ospedale di Polistena è l’unica azienda sanitaria che funziona nella Piana di Gioia Tauro, dove vivono 180mila abitanti. L’arrivo del dott. Amodeo ha riqualificato in maniera sensibile la struttura ed ha ottenuto l’apprezzamento dei cittadini, migliorando il reparto di cardiologia. Il provvedimento adottato nei suoi confronti è illegittimo”. E’ quanto affermato dall’avvocato Rocco Licastro, legale del cardiologo Enzo Amodeo, nel corso di un’intervista ai microfoni di ApprodoCalabria. Il noto e stimato dottore ha infatti ricevuto un provvedimento dall’Asp di Reggio Calabria, la quale ha revocato la delibera che concedeva altri quattro anni al noto professionista di Polistena. Una decisione ritenuta da molti ingiusta, un vero e proprio accanimento, nei confronti di un professionista serio e competente. “Abbiamo fatto un ricorso in opposizione, siamo in attesa che il commissario Scaffidi proceda con la revoca o all’annullamento della delibera che recherà danni ai cittadini della Piana, coi i cittadini pronti ad indire uno sciopero”, ha proseguito l’avvocato Licastro.

Nel corso della diretta condotta dal direttore Luigi Longo è intervenuto anche il dott. Giovanni Calogero, responsabile Usca e rappresentante della Cisl Medici. “Si chiede di rivalutare la situazione che è ingiusta, la storia e i risultati parlano per il dott. Amodeo, si andrebbe a perdere una ricchezza nell’attività aziendale in un momento di carenza professionale. Spero possa continuare ad operare fino all’età di 70 anni. Dal commissario Scaffidi ancora non abbiamo ricevuto risposta, ma io voglio ribadire un concetto fondamentale per noi sanitari: si vede spesso un ribaltamento dei valori, professionalità e correttezza hanno reso la cardiologia di Polistena una realtà all’altezza del compito a cui era chiamata. Serve tornare alla normalità e a dare maggiori possibilità a chi dà nel concreto prova di meritocrazia. Come sindacato ho stima del commissario, credo che fare un passo indietro sarebbe un segno tangibile di volontà di cambiamento”.