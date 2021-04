9 Aprile 2021 11:55

Calabria, manifestazione di parrucchieri ed estetisti alla Cittadella Regionale: “il Governo non ha mantenuto nessuna promessa e le regole che ci impongono sono letali per noi e per tutte le attività”

“Lunedì prossimo, dopo aver aperto simbolicamente i nostri negozi, partiremo alla volta di Catanzaro: saremo presente alla manifestazione organizzata alla Cittadella“. E’ quanto scrive in una nota Rosalba Pizzi, Presidente Professionisti del Benessere di Reggio Calabria. “I colleghi di Catanzaro e Provincia, abbracciando il nostro slogan #aprireomorire, apriranno, martedì 13 aprile, le loro attività. Noi vogliamo riaprire e lavorare osservando i protocolli come sempre abbiamo fatto. Il Governo non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte e le regole che ci impongono sono letali per noi e per tutte le attività . Non vogliamo più aspettare, vorrebbe dire chiudere definitivamente”, conclude.