Calabria, la disoccupazione vola al 20,1%: è la peggiore in Italia, tra le Regioni meno virtuose in Europa [DATI]

28 Aprile 2021 16:16

Calabria, nel 2020 più di una persona su 5 era senza lavoro

Piu’ di una persona su cinque (il 20,1%) era senza lavoro nel 2020 in Calabria, l’ottava percentuale peggiore in Europa. Emerge dai dati sulla disoccupazione a livello regionale pubblicati da Eurostat, che inserisce i territori del Mezzogiorno negli ultimi 15 posti della classifica europea. Tra le peggiori 15 in Europa anche la Campania (18%) e la Sicilia (17,9%). All’estremo opposto, le migliori in Italia sono la provincia autonoma di Bolzano (3,8%), quella di Trento (5,3%) e l’Emilia-Romagna (5,7%). Ma la maglia nera in Europa va alle enclave spagnole di Ceuta (24,5%) e Melilla (23,7%) e alle altre due regioni spagnole Isole Canarie (22,6%) e Andalusia (22,3%). La regione polacca Wielkopolskie (1,8%) e le regioni ceche della Boemia centrale (1,9%) e del sud-ovest (2,0%) hanno invece registrato la disoccupazione piu’ bassa in Europa. In generale c’e’ stato un peggioramento rispetto all’anno precedente a causa della pandemia del Covid, sottolinea Eurostat. Il tasso di disoccupazione tra i Ventisette, che nel 2019 col 6,7% aveva toccato il minimo storico dal 2000, e’ infatti aumentato di 0,4 punti percentuali per arrivare alla media del 7,1%. In quasi un sesto delle regioni Ue la maggioranza dei disoccupati e’ rimasta senza lavoro per un anno o piu’. L’Italia e’ terza in Ue per disoccupazione col 9,2%, dopo la Spagna (15,2%) e la Grecia (16,3%).