Calabria, il 16 e 17 Aprile l’assemblea su clima, lavoro e inclusione organizzata da Rinascimento Green

15 Aprile 2021 17:00

Calabria, AssembraMenti- Clima, lavoro, inclusione è l’iniziativa di democrazia dal basso, organizzata da Rinascimento Green, che permetterà a cittadine e cittadini di parlare di clima, transizione ecologica e dei bisogni della loro terra

Assemblea su clima, lavoro e inclusione organizzata da Rinascimento Green in Calabria. AssembraMenti- Clima, lavoro, inclusione è l’iniziativa di democrazia dal basso, organizzata da Rinascimento Green, che permetterà a cittadine e cittadini di parlare di clima, transizione ecologica e dei bisogni della loro terra. L’assemblea, tutta digitale, che si svolgerà nell’arco di due giornate, venerdì 16 e sabato 17 aprile, si dividerà in tre fasi: una fase di formazione in plenaria; una fase di elaborazione divisa per tavoli; una fase finale di presentazione delle proposte. Sarà un’occasione di incontro tra cittadini, amministrazioni, figure istituzionali ed esperti. Obiettivo dell’assemblea: I cittadini metteranno a disposizione il proprio tempo, idee, motivazioni ed elaboreranno proposte concrete con il supporto di esperti, accademici e portatori di interessi. Alla politica toccherà invece fornire gli strumenti giusti per trasformarle in proposte di legge. Questo il programma dettagliato della formazione: 16 aprile pomeriggio con i saluti di benvenuto di Monica Tripodi e Irene Colosimo, rispettivamente team project e referente tecnico scientifico di AssembraMenti Calabria, e con quello istituzionale dell’on. Dalila Nesci, Sottosegretaria al Sud e alla Coesione Territoriale. Quindi, spetterà al giornalista Marco Merola presentare i relatori e moderare l’evento. Il primo intervento in programma è previsto alle ore 15.00 e sarà affidato al Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che parlerà dell’impatto delle mafie su ambiente, lavoro e salute. Il secondo intervento sarà quello di Annalisa Corrado, Ingegnera Meccanica e PhD in Ingegneria Energetica, Portavoce di Rinascimento Green, che affronterà il tema della transizione ecologica. Quindi, toccherà ad Elena Granata, Architetto e Professore Associato al Politecnico di Milano, Vice Presidente della Scuola di Economia Civile, che parlerà di sviluppo territoriale e di equilibri tra territori, a Sud e a Nord, nei centri e nelle periferie. Infine, ci sarà l’intervento di Nicoletta Dentico, Responsabile del Global Health Program presso Society for International Development (SID), che parlerà di salute e nello specifico di interconnessione tra salute, ambiente e lavoro. Al termine dell’ultimo dibattito, sono previsti gli interventi istituzionali. La fase di presentazione delle proposte si svolgerà il giorno successivo, il 17 aprile, alle ore 17.00, in plenaria, con l’esposizione delle proposte elaborate dai tavoli, alla presenza di diversi parlamentari. Cogliamo l’occasione per invitare la stampa, a partecipare alle due fasi “aperte”, quella della formazione e quella della presentazione delle proposte. Confidiamo molto nel vostro contributo, ritenendo fondamentale il vostro ruolo nell’informare i cittadini delle proposte per la Calabria che emergeranno da questa prima assemblea dal basso e delle quali le istituzioni regionali dovranno farsi carico.

Il link per partecipare alle giornate di venerdì 16 e sabato 17 aprile: https://zoom.us/j/91253114359?pwd=MXB1c2UyRUkrQ0NvQUlNbUFQU0MvZz09.