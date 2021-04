Calabria, Giannetta sugli Lsu-Lpu: “ottimo lavoro della Giunta regionale per ottenere 18 milioni per i lavoratori”

21 Aprile 2021 12:38

“Lsu e Lpu, ottimo lavoro della Giunta regionale per ottenere 18 milioni per i lavoratori”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “Le interlocuzioni in corso tra la Giunta regionale, rappresentata dall’Assessore Fausto Orsomarso e il Ministro al lavoro Andrea Orlando, lasciano ben sperare in ordine alla stabilizzazione dei 600 Lsu e Lpu rimasti nella sacca del precariato – dichiara Giannetta – e per gli altri impiegati stabilmente dai comuni, ma con orari di lavoro ridotti, a causa dell’insufficienza dei fondi erogati dal precedente Governo. Il percorso degli Lsu e Lpu calabresi si perde nella notte dei tempi ed è lapalissiano affermare la grande importanza che rivestono per i nostri enti locali. Seguiamo con fiducia lo sviluppo delle soluzioni proposte sul tavolo di confronto tra Giunta regionale e Governo. Consapevoli del grande impegno con cui i ministri di Forza Italia, di cui ho conosciuto personalmente la profonda sensibilità sul tema del lavoro, durante la mia esperienza parlamentare, – conclude Giannetta – stanno conducendo questa battaglia di giustizia ed equità sociale”.