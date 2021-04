Calabria, per un errore non viene inserita in lista: a 100 anni si reca da sola all’hub per ricevere il vaccino

19 Aprile 2021 18:27

Lucia Vittoria Talotta, donna di 100 anni residente a Soveria Simeri (in provincia di Catanzaro), a causa di un errore non era stata inserita in lista

Si è vestita a festa, ha indossato la sua mascherina e, senza scomodare amici o parenti, si è recata da sola presso l’hub vaccinale del suo comune dove le è stata somministrata la dose. La protagonista di questa vicenda è Lucia Vittoria Talotta, donna di 100 anni residente a Soveria Simeri (in provincia di Catanzaro), che a causa di un errore non era stata inserita in lista, mentre i vicini di casa erano stati tutti vaccinati. La storia, esempio di coraggio e determinazione, è stata raccontata dal Sindaco Mario Amedeo Mormile, la cui foto sta spopolando sui social.