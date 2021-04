Calabria, il commissario Guido Longo si sbilancia: “completiamo la campagna vaccinale entro la fine dell’estate”

29 Aprile 2021 12:27

Il commissario Guido Longo fa il punto sulla campagna vaccinale in Calabria: entro la fine dell’estate le vaccinazioni dovrebbero essere complete

“Speriamo di completare la campagna vaccinale entro la fine dell’estate. E dall’1 al 4 maggio mi attendo grossi numeri“. È quanto si aspetta Guido Longo, commissario alla Sanità per la Calabria, che in data odierna ha incontrato i media a Villa Bianca. In merito allo stato attuale della campagna vaccinale, l’ex questore ha dichiarato: “siamo a 10-12mila vaccinazioni al giorno. Speriamo di poter concludere in fretta over 80 e categorie fragili“. L’obiettivo, secondo Longo, è di “25mila vaccinazioni al giorno, preferisco essere prudente. Abbiamo messo in campo tutte le capacità e tutti hanno risposto e ci stanno dando una mano“. In merito al caso del Sant’Anna chiosa: “continua l’interlocuzione con l’Asp di Catanzaro. Al momento non ci sono novità. Speriamo di concludere nella direzione di lasciarlo operativo perché è un’eccellenza“.