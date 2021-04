Calabria, De Magistris: “Mimmo Lucano è uomo giusto, a lui la mia piena solidarietà”

27 Aprile 2021 16:14

Calabria: le parole di Luigi de Magistris, candidato presidente della Regione e sindaco di Napoli

“Apprendiamo dalla stampa che nel processo in corso a Locri, in cui Mimmo Lucano e’ imputato, il pubblico ministero d’udienza abbia provato ad inserire nel fascicolo del dibattimento un’intervista dell’imputato in cui annunciava la candidatura alle regionali, tra l’altro al mio fianco. Abbiamo apprezzato la decisione del Tribunale di Locri che ha rigettato l’istanza“. Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente della Regione Calabria e sindaco di Napoli. “La politica non interferisca nel processo in corso a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e delle stesse garanzie difensive degli imputati – aggiunge de Magistris – Grave anche, qualora fondato cio’ che riportato dai media, che si provi ad inserire, come elemento a carico dell’imputato, un’intervista dal contenuto politico. Anche la libera manifestazione del pensiero politico deve essere preservata da ogni tentativo di strumentalizzazione. Ci vuole autonomia reciproca e rispetto reciproco tra magistratura e politica. Approfitto per esprimere nuovamente solidarieta’ istituzionale e vicinanza umana a Mimmo Lucano, uomo giusto“.