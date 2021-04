Calabria: aggiudicate tre gare per la manutenzione della segnaletica lungo la A2

16 Aprile 2021 19:00

Anas: aggiudicate tre gare per la manutenzione della segnaletica lungo la A2 tra le province di Reggio Calabria, Cosenza e Salerno

Anas ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale tre esiti di gara finalizzati alla manutenzione della segnaletica orizzontale lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra le province di Cosenza, Reggio Calabria e Salerno. Ogni gara prevede un investimento complessivo pari a 1 milione e 200 mila euro circa, per un totale di 3 milioni e 600 mila euro. Una gara è stata aggiudicata all’Impresa ReseArch. Consorzio Stabile Scarl con sede a Salerno, un’altra aggiudicata all’Impresa Impianti di Guido Barbusci & C. SAS con sede a Monreale (PA). L’altro appalto è stato invece aggiudicato all’impresa Traffitek srl con sede a Bologna.