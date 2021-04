Calabria, 10 tonnellate di ‘nduja ad una delle più famose catene di fast food al mondo. L’Associazione Incontriamoci Sempre si congratula col vice sindaco di Spilinga

14 Aprile 2021 09:32

L’Associazione Incontriamoci Sempre si congratula col vice sindaco di Spilinga, dott. Franco Barbalace, già Sindaco dello Comune, per il grande risultato ottenuto nella valorizzazione del territorio attraverso la fornitura di 10 tonnellate di ‘nduja ad una delle più famose catene di fast food al mondo. “Un impegno partito da qualche mese – dichiara Barbalace, attravaerso il suo profilo social – che oggi si realizza con la presentazione ufficiale alla stampa nazionale. La ‘nduja entra nel menù di Burger King. Un evento che, l’amministrazione comunale, aveva già programmato direttamente da Spilinga, e che a causa delle misure antiCovid, abbiamo tenuto in collegamento da Milano, con il nostro “Ambasciatore” Lorenzo Biagiarelli, e l’a.d. di Burger King, Alessandro Lazzaroni a presentare “The ‘Nduja Burger”, da domani in tutti i punti della catena di fast food, tra i primi al mondo. Presto altre novità”.