Caccia, Legambiente, Lipu e WWF: “per il futuro della tortora selvatica la Calabria è l’ultima speranza”

21 Aprile 2021 14:00

Ieri si è tenuto il tavolo tecnico della Conferenza Stato-Regioni durante il quale si è discusso il Piano Nazionale di gestione della tortora selvatica

“Nella giornata di ieri 20 aprile, si è tenuto il tavolo tecnico della Conferenza Stato-Regioni durante il quale si è discusso il Piano Nazionale di gestione della tortora selvatica. Il Piano, predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), prevede una serie di misure a favore di una specie in gravissimo stato di conservazione, tra cui la non cacciabilità della tortora durante la cosiddetta preapertura, cioè l’apertura anticipata della stagione di caccia. Questa minima misura di tutela non è gradita dai cacciatori che temono di non fare in tempo ad uccidere le tortore selvatiche prima della loro partenza migratoria verso l’Africa che avviene tra i mesi di agosto e settembre. Per questa ragione le associazioni venatorie stanno facendo enormi pressioni sulle regioni. Nonostante il concretissimo rischio di estinzione della specie, durante la riunione di ieri, gli assessori regionali all’ambiente hanno deciso di abbandonare la loro funzione pubblica e istituzionale e di sacrificare l’interesse generale di tutela di una specie a rischio per favorire l’interesse dei cacciatori ad uccidere la tortora selvatica “costi quel che costi”. Unica voce fuori dal coro è stato l’Assessore Regionale all’Ambiente della Calabria, Sergio De Caprio. Il Capitano “Ultimo”, la cui storia professionale è un esempio di difesa della legalità , non solo è stato l’unico a sostenere il Piano elaborato dai massimi organi di tutela ambientale dello Stato (MITE e ISPRA) ma ha resistito a inaudite e ingiustificabili pressioni provenienti dagli stessi assessori delle altre regioni che intendono modificare le valutazioni degli organi tecnici solo per soddisfare gli interessi dei cacciatori”. E’ quanto scrivono in una nota Legambiente Calabria, Lipu Calabria, WWF Calabria.

“Quanto all’accusa rivolta alla Regione Calabria – prosegue la nota- da parte delle associazioni venatorie, di avere assunto una posizione “ideologica contro la caccia è del tutto campata in aria visto che le posizioni assunte dall’Assessorato sono basate semplicemente sulla base di valutazioni oggettive e tecniche che si limitano, tra l’altro, a sancire il rispetto della legge vigente, ovvero prevedere la caccia alla tortora dalla terza domenica di settembre. I “veri amanti della natura” col calibro 12 non possono sopportare l’affronto e rinunciare a sparare al migratore in procinto di volare per l’Africa. Se per i cinghiali fanno finta di indignarsi per i danni all’agricoltura (senza però rinunciare alla braccata), per ammazzare le tortore, quale grave danno all’economia agricola dell’Italia si inventeranno? Forse che ammazzare le poche tortore rimaste serve “per ricomporre gli equilibri faunistici”, fino a sterminarle tutte per poi (secondo il classico lavaggio di coscienza di stampo venatorio) dare la colpa all’inquinamento o alla caccia nei paesi africani”.

Legambiente Calabria, Lipu Calabria e WWF Calabria ringraziano e manifestano pieno supporto “all’Assessore De Caprio che ha dimostrato, ancora una volta, la sua libertà e il suo coraggio nell’assumere le scelte giuste invece che quelle “di comodo”. Allo stesso tempo le Associazioni denunciano e stigmatizzano con forza quanto accaduto nel corso della riunione di ieri. Se un atteggiamento “politico” (nel senso più opportunistico del termine) è stato assunto, è infatti quello delle altre regioni, preoccupate di accattivarsi il consenso dei cacciatori ma sempre pronte a riempirsi la bocca di tutela dell’ambiente e della biodiversità. Le decisioni degli Enti pubblici in materia di tutela della fauna selvatica devono salvaguardare e favorire il principio fondamentale di precauzione e di tutela dell’ambiente e della biodiversità e non possono essere dettate dalle associazioni venatorie. Chiediamo al Presidente Spirlì – concludono le associazioni – di sostenere con fermezza la posizione della Calabria e del suo assessore e confermare il diniego alla caccia in preapertura, in coerenza con il Piano elaborato dal Ministero”.