Brogli elettorali a Reggio Calabria, Minicuci incontra il Prefetto: “chiesto al Governo l’annullamento delle elezioni”

21 Aprile 2021 14:03

Le affermazioni del Consigliere comunale Minicuci dopo l’incontro con il Prefetto di Reggio Calabria sulla vicenda dei brogli alle scorse elezioni amministrative

Il Consigliere comunale Antonino Minicuci ha incontrato questa mattina il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Massimo Mariani per discutere sulle ultime vicende giudiziarie riguardanti l’inchiesta sui brogli elettorali alle scorse elezioni amministrative. “Abbiamo sottolineato tutto quello che non va di questa amministrazione comunale. La democrazia consiliare è calpestata soprattutto a sfavore dei consiglieri di minoranza – ha affermato l’ex candidato Sindaco ai nostri microfoni – . Abbiamo incentrato la nostra chiacchierata sui brogli elettorali e chiesto l’annullamento straordinario da parte del Governo che non si è mai verificato nella storia della Repubblica ma noi riteniamo che il voto di ogni cittadino deve essere rispettato e non ci deve essere qualcuno che ha usufruito di qualcuno morto, allettato o che mai si è recato alle urne”. Il ricorso amministrativo è stato presentato dalla lista Nuova Italia Unita, che appoggiava la candidatura di Minicuci, e sarà esaminato dal Tar il 12 maggio: “ringrazio i rappresentanti e Luigi Catalano che era il capolista”. Di seguito il VIDEO completo dell’intervista.