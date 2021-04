BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola LIVE 3° Q: i laziali partono forte, neroarancio ad inseguire

17 Aprile 2021 19:07

BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola, il racconto della gara valevole per la 5ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B

Mancano appena 4 gare alla fine campionato di Serie B con la Pallacanestro Viola che sembra avviata verso la disputa dei Playout. Non è ancora detta l’ultima parola però: ogni punto è importantissimo, ogni vittoria conta, specie quelle in trasferta. I neroarancio non hanno mai vinto lontani dal PalaCalafiore e proveranno a farlo quest’oggi, eccezionalmente di sbato, nell’anticipo della 5ª giornata della fase a orologio che li vede impegnati contro la BPC Virtus Cassino. La formazione laziale vanta 18 punti in classifica, frutto di 9 vittorie e 9 sconfitte, e si trova nel gruppone in coda al treno Playoff. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola LIVE :

3° Quarto – Assist di Roveda per Genovese che ne mette altri due. Occhio, si è fatto male Roveda! 56-49

3° Quarto – Roveda da dentro l’area. 56-47

3° Quarto – Tripla di Grilli in risposta… 56-45

3° Quarto – Mascherpa!!! Finalmente una tripla, senza senso, ma è una tripla. 53-45

3° Quarto – Tripla di un infinito Visnjic. Questa fa male… 53-42

3° Quarto – Assist Roveda, Genovese non sbaglia da 2. Si segna tanto anche nel 3° quarto. 50-42

3° Quarto – Due punti per Lestini. 50-40

3° Quarto – Yande Fall! Due punti. 48-40

3° Quarto – Si riparte, 2 per Lestini. 48-38

Fine 1° tempo! – Termina anche il 2° quarto di gara, si va all’intervallo lungo. Copione uguale a quello dei primi 10 minuti, si segna tanto e si difende un po’ di più. Aumenta di uno il distacco della Pallacanestro Viola, attualmente a -8, nonostante i 17 punti di Totò Genovese. Ottimo l’apporto di Yande Fall che segna 9 punti, manca invece l’apporto di Mascherpa fermo a 2 punti. Cassino si gode uno strepitoso Visnjic che, nonostante i 42 anni, chiude il primo tempo con 15 punti e 9 rimbalzi.

2° Quarto – Roveda va in lunetta: 1/2. 46-38

2° Quarto – Bomba da dietro l’arco di Simone Rischia, non ci voleva! 46-37

2° Quarto – Ancora Yande Fall! Decisemente meglio in attacco quest’oggi, 2 punti per il centro neroarancio. 43-37

2° Quarto – Fallo su Visnjic, una spina nel fianco: 2/2. 43-35

2° Quarto – Fallo su tiro, Fall in lunetta: 1/2. 41-35

2° Quarto – Altri due per Visnijc che sfrutta un errore di Fall. 41-34

2° Quarto – In post basso Yande Fall, altri due punti. 39-34

2° Quarto – Visnjic in lunetta: 2/2. 39-32

2° Quarto – Ancora rimbalzo e due punti, ancora Yande Fall! 37-32

2° Quarto – Due punti per Cusenza. 37-30

2° Quarto – Yande Fall! Rimbalzo offensivo e due punti, il ruggito del leone. 35-30

2° Quarto – Piedi sulla linea per Genovese, dentro 2 punti. 35-28

2° Quarto – Da dentro l’area ancora Visnjic. 35-26

2° Quarto – Visnjic da 2, non sbaglia. 33-26

2° Quarto – Due punti da dentro l’area per Genovese, faro offensivo neroarancio. 31-26

2° Quarto – Tripla di Grilli! Ma risponde subito Genovese: altra tripla! Partita divertentissima fin qui. 31-24

Fine 1° Quarto! – Primi 10 minuti giocati a tutto gas, difese assenti ingiustificate, soprattutto quella della Pallacanestro Viola che solitamente è l’arma in più dei neroarancio. Calabresi sotto 28-21, sofferto il prepotente ritorno dei laziali dopo un inizio un po’ altalenante.

1° Quarto – Antisportivo di Mascherpa: Teghini fa 2/2 ai liberi. 28-21

1° Quarto – Fase confusa della gara, tecnico a coach Vettese. Gobbato fa 1/2 dalla lunetta. 26-21

1° Quarto – Altri due punti per Gobbato. 26-20

1° Quarto – Due punti per Gobbato. 26-18

1° Quarto – Bomba di Lestini! Massimo vantaggio per i laziali. 26-16

1° Quarto – Si iscrive al tabellino dei marcatori anche Mascherpa. 23-16

1° Quarto – Altri due punti per Grilli che sale a quota 9 nel solo 1° quarto. 23-14

1° Quarto – Tripla di Visnijc, on fire il numero 99! 21-14

1° Quarto – Stoppatona di Visnijc su Fall! La Viola sembra aver accusato il rientro prepotente dei laziali. 18-14

1° Quarto – Altri due punti per un indiavolato Grilli. 18-14

1° Quarto – Grilli in lunetta 1/2. 16-14

1° Quarto – Due punti per Grilli, tripla di Teghini, incredibile sorpasso di Cassino. 15-14

1° Quarto – Teghini da dentro l’area, risponde Gobbato da 2. Che partita ragazzi! Non per le difese… 10-14

1° Quarto – Visnjic e Taglini, 4 punti per Cassino che rifiata. 8-12

1° Quarto – Break pazzesco della Viola: 2 di Genovese, 2 di Gobbato, poi ancora Genovese da 3! 4-12

1° Quarto – Due punti Teghini, ma subito dopo Genovese spara la prima tripla della giornata! 4-5

1° Quarto – Primi due punti per l’ex di turno, Daniele Grilli. Risponde Gobbato recuperato a pieno dopo l’infortunio della scorsa gara 2-2

18:00 – Palla a due, si comincia!

17:45 – Dopo il successo raccolto contro Formia, la Pallacanestro Viola torna in campo eccezionalmente di sabato, nell’anticipo della 5ª giornata della fase a orologio di Serie B. I neroarancio cercano ancora il primo successo in trasferta della loro stagione, importantissimo per provare ad evitare i Playout ai quali la formazione calabrese sembra destinata. L’avversario di oggi è la BPC Virtus Cassino, formazione che in stagione ha raccolto 18 punti con un andamento perfettamente equilibrato in stagione, frutto di 9 vittorie e 9 sconfitte.