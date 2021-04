Bova Marina, “Lo psicologo in parafarmacia”: il nuovo servizio presso Farma Point delle dottoresse Rodà [INFO e DETTAGLI]

24 Aprile 2021 13:50

“Lo psicologo in parafarmacia”: info e dettagli sul nuovo servizio attivo presso Farma Point delle dottoresse Rodà a Bova Marina

Nasce, grazie all’incontro delle sensibilità e della disponibilità di 3 figure femminili professionali del territorio, la possibilità di poter avere l’erogazione di un servizio sanitario di qualità direttamente in paese, senza la necessità di spostarsi in città.

Come nasce quest’idea



Grazie alla collaborazione nata tra le Dott.sse Rodà della Parafarmacia Farma Point di Bova Marina (RC) e la Dott.ssa Carmela Toscano Psicologa-Psicoterapeuta che riceve in diverse zone geografiche della Calabria (Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, Lamezia Terme).

Le dott.sse Rodà sono da sempre attente alle varie esigenze dei propri clienti e molto propositive nell’offrire vari servizi specialisitci, di prevenzione e di intervento. Il modus operandi delle Dott. Rodà incontrandosi con la disponibilità, l’attenzione verso lo stesso territorio e la professionalità della Dott.ssa Carmela Toscano ha dato seguito all’iniziativa “Lo Psicologo in Parafarmacia”.

Tipo di servizio



Il servizio erogato sarà un’importante possibilità, ci tiene a chiarire la Dott.ssa C. Toscano, per divulgare informazioni di natura psicologica in un territorio ancora schiacciato da pregiudizi e stereotipi. Questo è anche un modo per dire al territorio che il benessere psichico non è trascurabile e che ce ne si può prendere cura con serenità.

Saranno degli incontri di 20/30 m prevalentemente di orientamento, di consulto. Durante gli incontri potranno essere accolte le domande dei fruitori del servizio, potrà poi eventualmente essere individuato il tipo di servizio più adatto al bisogno specifico espresso (tra i servizi pubblici e privati del territorio).

Come funziona

Il servizio sanitario “Lo psicologo in parafarmacia” sarà erogato per 3 settimane, nei giorni 12-19-26 maggio, a titolo gratuito e ciascun interessato potrà accedervi solo 1 volta.

Gli incontri di accoglienza ed orientamento psicologico avranno la durata di 20/30 m massimo e si terranno presso la Parafarmacia delle Dott.sse Rodà di Bova Marina (RC), in un’area completamente dedicata e riservata.

Durante quest’incontro si potrà esprimere il motivo del “disagio”, della “sofferenza”, del “problema” che si vorrebbe affrontare. Si potrà anche approfondire il perché ed il come può essere utile la figura di uno psicologo e/o di uno psicoterapeuta nella propria vita. Si potranno chiedere le differenze tra un percorso psicologico ed un percorso psicoterapeutico, chiarendo anche le differenze tra le diverse figure professionali che ruotano attorno al settore della salute e del benessere mentale.

Come accedervi

Dal 26 aprile 2021 sarà possibile effettuare la prenotazione per un incontro gratuito con lo “Psicologo in parafarmacia”. Le prenotazioni saranno effettuabili o di persona, recandosi presso la Parafarmacia Rodà di Bova Marina (RC), oppure chiamando ai numeri 0965612530/3476211198.