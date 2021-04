Il Bergamotto di Reggio Calabria conquista il Belgio: la nota azienda Chimay produce una birra con le note del “Principe degli agrumi”

30 Aprile 2021 22:32

La nuova Chimay 150 “tappo verde”, oltre al bergamotto, presenta note anche di menta, altra erba spontanea che cresce in Calabria

Signore e signori, il Bergamotto di Reggio Calabria continua a stupire palati in tutto il mondo. Ad accorgersene anche il famoso birrificio Chimay, che lancia la nuova “tappo verde”. La birra Chimay 150 nasce con l’obiettivo di sostenere in un momento così difficile l’Horeca, canale al quale per il momento sarà riservata, viene immessa sul mercato questa specialità, distribuita in Italia da Brewrise. Birra chiara e forte (10% vol) di colore oro pallido, la nuova referenza è fresca e fruttata, con un gusto leggermente affumicato e speziato: al naso presenta aromi di mentae appunto bergamotto, ma anche di lime ed eucalipto, con note di rosmarino e chiodi di garofano, tocchi floreali e un pizzico di zenzero. Due i luppoli utilizzati dal birrificio per la produzione di Chimay 150: Saaz e Hallertau Mittelfrüh, con l’aggiunta di una spezia segreta. E’ un prodotto di tradizione, lontano dalle mode, la cui ricetta è stata studiata per il 150° anniversario del birrificio nel 2012. In Italia sarà disponibile dal 1° giugno in quantità limitata.