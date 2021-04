Recovery Fund, Bianco (Anci) incontra il Ministro Giovannini: “abbiamo parlato anche del Ponte sullo Stretto…”

28 Aprile 2021 19:48

Alta Velocità sulla Salerno-Reggio Calabria, Ponte Sullo Stretto, direttrice Palermo-Catania-Messina: gli argomenti discussi dal Presidente Anci con il Ministro Giovannini

“Ho appena incontrato il ministro Enrico Giovannini. Abbiamo discusso anche di Alta Velocità sulla Salerno-Reggio Calabria, del Ponte Sullo Stretto, della Palermo-Catania-Messina; di trasporto pubblico locale, del nuovo rapporto centro-periferie post Covid”. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enzo Bianco. L’ex Sindaco di Catania dichiara di avere un ottimo rapporto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “con Giovannini avevamo collaborato attivamente come Anci e Asvis. Uno studioso attento, moderno e preparato. Sarà un ottimo ministro! Subito dopo sono intervenuto ad un webinar con Anci Liguria, come Presidente di C14+, a discutere di salute, sanità e benessere”.