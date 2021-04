Basket, Serie B: pesante sconfitta della Fidelia Torrenova a Vigevano

18 Aprile 2021 19:35

Basket, Serie B: la Fidelia Torrenova perde male a Vigevano col risultato di 76-46, commento e tabellino della sfida

Sconfitta esterna per la Fidelia Torrenova, che nella quinta giornata della Seconda Fase del campionato di Serie B viene battuta per 76-46 dalla terza forza del campionato Elachem Vigevano. Una partita di fatto senza storia con Torrenova che priva di capitan Di Viccaro, out per infortunio, regge l’urto locale nel solo primo quarto poi crolla sotto i colpi di Bugatti, Tassone e Mazzucchelli. Non era di certo questa la gara da vincere a tutti i costi, ma certamente una prestazione sottotono per i ragazzi di coach Bartocci. Testa immediatamente a mercoledì, quando arriverà al PalaTorre Olginate in quella che sarà una sfida importantissima.

Elachem Vigevano – Fidelia Torrenova 76-46 (16-12; 40-21, 60-31)

Elachem Viveano: Bugatti 18 (6/10, 2/2), Passerini 14 (4/5, 2/5), Tassone 11 (3/4, 1/4), Mazzucchelli 10 (1/4, 2/5), Bevilacqua 9 (0/3, 3/9), Giorgi 6 (3/5), Cucchiaro 4 (2/2), Rossi 2 (0/2, 0/1), Rosa 2 (1/1), Borsato 0. Coach: Piazza.

Fidelia Torrenova: Gloria 18 (8/14), Galipò 8 (3/8, 0/3), Lasagni 8 (2/4, 1/5), Klanskis 4 (1/1, 0/1), Bolletta 4 (2/4, 0/4), Mazzullo 4 (2/2), Perin (0/1, 0/5), Ferrarotto (0/1 da 3), Saccone (0/1), Romagnolo ne. Coach: Bartocci.

L’avvio di Torrenova con Lasagni e Galipò fa ben sperare, dall’altra parte Tassono e Girgi ed è parità a quota 7. Cucchiaro prova a fare la voce grossa provano ad issare Vigevano al +4, ma Torrenova è viva e risponde con Gloria per 12-12 al 7’. Sono poi Cucchiaro e Bugatti a chiudere il primo quarto sul 16-12 locale. Bevilacqua, Bugatti e Mazzucchelli aprono il secondo parziale per il +17 Elachem. Torrenova non trova la retina nella prima metà, a sbloccare sono Gloria e Klanskis ma Vigevano continua a segnare con facilità e trova il +19 alla sirena che manda negli spogliatoi. Nel secondo tempo è sempre la squadra di casa a controllare, con Gloria e Lasagni che provano a limitare i danni mentre Bugatti, Tassone e Mazzucchelli permettono all’Elachem di amministrare agevolmente.

Ufficio Stampa Fidelia Torrenova