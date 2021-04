Risultati e Classifica Serie B girone D 6ª giornata fase a orologio: vittoria per la Pallacanestro Viola, colpo Monopoli

21 Aprile 2021 23:01

Risultati e classifica del campionato di Serie B, Girone D, 6ª giornata della fase a orologio: vince la Pallacanestro Viola, successo importante per Monopoli

Due punti importanti per la postseason quelli ottenuti dalla Pallacanestro Viola contro Pozzuoli. La formazione neroarancio batte 75-67 la squadra campana e la raggiunge in classifica a quota 12 punti, scavalcandola in 12ª posizione. Successo provvidenziale in ottica Playout con i reggini che puntano ad avere il miglior accoppiamento possibile con fattore casa annesso. In coda Monopoli rende più accesa la lotta per la salvezza: la formazione pugliese batte nettamente Formia e si rilancia a quota 8 punti insieme alla Mastria Catanzaro sconfitta da Salerno e alla Scandone Avellino che dovrà recuperare la gara contro Ruvo.

Risultati 6ª giornata fase a orologio Serie B girone D:

Pall. Pavimaro Molfetta-BPC Virtus Cassino 75-78

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Virtus Pozzuoli 75-67

Alpha Pharma Bisceglie-Real Sebastiani Rieti 87-92

Frata Nardò-Geko PSA Sant’Antimo 66-65

EPC Action Now Monopoli-Meta Formia 88-61

Mastria Sport Academy Catanzaro-Virtus Arechi Salerno 83-92

22/04/2021 CJ Basket Taranto LUISS Roma

Tecnoswitch Ruvo di Puglia Scandone Avellino (Rinviata 9 maggio)

Classifica Serie B girone D (Giocate, Vinte, Perse):