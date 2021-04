Risultati e classifica Serie B girone D 18ª giornata: successo importante per la Pallacanestro Viola, Avellino si rilancia

11 Aprile 2021 22:50

Risultati e classifica Serie B girone D 18ª giornata: la Pallacanestro Viola batte Formia e si rilancia, Avellino batte Monopoli e aggancia i Playout

Una 18ª giornata del campionato di Serie B di basket che sorride alla Pallacanestro Viola. La formazione neroarancio torna a vincere dopo 4 ko consecutivi battendo Formia 75-60. I ragazzi di coach Bolignano, trascinati da Fall (13 punti e 23 rimbalzi) e Mascherpa (30 punti), salgono a quota 10 in classifica, portandosi in 12ª posizione a -4 proprio da Formia che occupa l’ultimo spot per la salvezza assicurata. Turno di stop per le squadre appena dietro i neroarancio: Pozzuoli ko contro Taranto, Catanzaro si ferma in casa contro Cassino. Ottiene una vittoria importantissima Avellino nel confronto con Monopoli che metteva di fronte le due squadre fanalino di coda del campionato: gli irpini salgono a quota 8 e si dimostrano una squadra ostica che, ricordiamolo, senza i 6 punti di penalizzazione sarebbe a quota 14. In vetta Taranto e Rieti continuano la loro marcia a suon di successi.

Risultati Serie B Girone D 18ª giornata:

Alpha Pharma Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo 65-79

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Meta Formia 75-60

Mastria Sport Academy Catanzaro-BPC Virtus Cassino 81-90

CJ Basket Taranto-Virtus Pozzuoli 66-55

Frata Nardò-Virtus Arechi Salerno 84-79

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-LUISS Roma 68-72

EPC Action Now Monopoli-Scandone Avellino 72-92

Pall. Pavimaro Molfetta-Real Sebastiani Rieti 63-69

Classifica Serie B Girone D: