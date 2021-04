Basket, la JustMary Messina Cocuzza travolge il Gravina per 107-58

19 Aprile 2021 11:13

Basket, Just Mary Messina: trentello per Kulevicius (34), ventello per Budrys (20) e doppie cifre per Fernandez e Salvatico (12 a testa)

Settima vittoria stagionale in otto gare giocate per la JustMary Messina Cocuzza che chiude col botto superando per 107-58 il Gravina. La gara è stata equilibrata solo per un quarto, poi i giallorossi hanno dilagato fino al +49 finale.

Nuova Pallacanestro al completo mentre Gravina deve fare a meno di Spina squalificato e dopo 20 secondi di gara perde Spampinato che si infortuna alla caviglia. Apre le marcature Kulevicius, Gravina sorpassa con quattro punti di Barbera, gara in equilibrio fino al 12-13 che sarà l’ultimo vantaggio esterno del match, si accende Budrys che segna 8 dei 10 punti del parziale di 10-0 con cui i giallorossi si portano sul 22-13. Si rivede anche Cocuzza fra i padroni di casa che segna il 25-15 con una tripla, poi la Nuova Pallacanestro pasticcia e lascia quasi sulla sirena la tripla a Barbera che sigla il 25-20 di fine primo quarto. Il match finisce nel secondo quarto, i padroni di casa dilagano con le triple di Salvatico (1), Budrys (1) e Kulevicius (2 con un gioco da 4 punti) mentre i catanesi segnano solo 9 punti, si va all’intervallo sul 50-29. Alla ripresa del match un parziale di 14-0 dei giallorossi chiudere definitivamente il match, Cocuzza con una tripla, Diakite dalla lunetta e Vidakovic con una schiacciata super segnano il +35 che chiudono di fatto il match. Marchesano chiama timeout, ma Kulevicus è scatenato, mette altri otto punti per l’81-36 del trentesimo minuto. Ultimi dieci minuti in cui i due coach fanno ruotare tutti gli uomini a disposizione, la gara scorre via tranquilla fino al 107-58 finale. Gli atleti di coach Manzo chiudono così il girone d’andata al primo posto assieme al Castanea con 14 punti in classifica; nel prossimo turno JustMary ancora in casa per la nona giornata, prima del girone di ritorno, contro gli Svincolati Milazzo.

Tabellino:

JustMary Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Sport Club Gravina 107-58

JustMary Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Crisafulli, Fernandez 12, Salvatico 12, Vidakovic 6, Kulevicius 34, Budrys 20, Cocuzza 9, Diakite 7, Mihajlovic 3, Vucenovic 4, Diop.

Allenatore: Manzo. Assistente: Pizzuto.

Sport Club Gravina: Fodale 2, Patanè 6, La Mantia, Barbera 8, Mastrandrea 2, Florio 10, Santonocito 18, Spampinato, Alì 7, Zambataro 3, Renna 2.

Allenatore: Marchesano. Assistente: Lazzara

Parziali: 25-20, 25-9 (50-29), 31-7 (81-36), 26-22 (107-58).

Usciti per cinque falli: nessuno.

Arbitri: Giorgio Palazzolo di Partinico (PA) e Antonino Scuderi di Capaci (PA)

