Basket Femminile, nuovo arrivo per l’Alma Patti: tesserata Victoria Llorente

7 Aprile 2021 16:25

Basket Femminile: l’Alma Patti comunica di avere tesserato la Nazionale Argentina, con passaporto italiano, Victoria Llorente

Alma Patti Basket del presidente Attilio Scarcella comunica di aver tesserato la Nazionale Argentina, con passaporto italiano, Victoria Llorente. Ala/ pivot classe 1996 (5 giugno), 184 cm, proviene dalla Liga Femenina Endesa (Serie A spagnola) dove ha giocato per l’Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura fino al termine naturale della stagione. Victoria “Vicky” Llorente ha concluso la stagione con 8 punti di media, tirato con il 40 per cento dal campo, raccolto 6 rimbalzi a partita e dispensato 1 assist a gara in 30′ di media giocati. L’atleta è già arrivata a Patti ed è regolarmente sottoposta alla quarantena fiduciaria prevista da prassi. Successivamente verrà sottoposta alle visite mediche.