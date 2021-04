Diritti tv Serie A, il regalo di Sky ai suoi abbonati: azzerato il costo del pacchetto Calcio [DETTAGLI]

30 Aprile 2021 17:51

Sky Calcio gratis da luglio a settembre: il regalo di Sky ai propri abbonati vista l’incertezza relativa all’assegnazione dei diritti tv della Serie A

Vista l’incertezza relativa all’assegnazione dei diritti tv di Serie A, particolarmente in merito a quelli riguardanti il pacchetto 2, quello delle 3 partite che DAZN non avrà in esclusiva. A tal proposito Sky, la maggior indiziata ad acquistare il pacchetto 2, ha criticato l’assegnazione dei diritti tv a DAZN parlando di ‘monopolio’ di gare ottenuto dalla piattaforma streaming. La stessa Sky ha dunque rivolto una lettera ai propri abbonati, spiegando i dettagli dell’iniziativa che, per far fronte a questo periodo di incertezza, vede azzerarsi da luglio a settembre il costo dell’abbonamento a Sky Calcio.