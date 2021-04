Avere 17 anni al tempo del Covid, la lettera di una ragazza di Messina: “sono stanca di sopravvivere…”

9 Aprile 2021 16:15

Da oltre un anno l’Italia è in lockdown. La pandemia di Coronavirus che ha colpito non solo la penisola, ma il mondo intero, ha messo il lucchetto alla nostra libertà. La mascherina copre i nostri sorrisi, a scuola si va attraverso uno schermo, telefono e social sono diventate le piazze (virtuali) nelle quali incontrare i propri amici. Giallo, arancione e rosso non sono più tre fra i colori più belli, ma la sfumatura cromatica che segna le difficoltà di un Paese: più quel colore diventa acceso, più l’Italia fatta di negozi, ristoranti e vita all’aria aperta si spegne.

Un dramma che ha colpito chiunque, senza distinzioni di età, sesso o religione. Una sofferenza che ognuno ha affrontato a modo suo, ma che tutti hanno subito sulla propria pelle: i più anziani hanno pagato il prezzo più alto; madri e padri hanno perso il lavoro, vedendo sfumare il sacrifici di una vita; i giovani hanno rinunciato ad un pezzo dei loro anni più belli. Una ragazzi di Messina, trasferitasi a Trieste con la famiglia, ha raccontato le difficoltà di avere 17 anni ai tempi della pandemia di Covid. Una vita ‘incasinata’ e veloce costretta a rallentare di colpo, a sfiorire nella monotonia delle poche azioni di tutti i giorni, a virtualizzare i propri sentimenti, a fare i conti con la razionalità che si sostituisce all’impeto giovanile. Una ragazza stanca di sopravvivere, con il desiderio di tornare a vivere davvero.

“Ciao sono Febe, tra due mesi compio 18 anni e sono stanca.

Sono stanca di questa situazione che sembra non finire mai.

Sono stanca di stare sempre seduta sulla mia sedia gialla.

Sono stanca di “prof mi sente?“, “ragazzi vedete?“.

Sono stanca di avere delle crisi di pianto un giorno sì e l’altro pure.

Sono stanca di “ragazzi dovete essere più attivi, è un momento difficile per tutti“.

Sono stanca di vedere il mio migliore amico attraverso uno schermo quando tutti gli altri se ne fregano ed escono nonostante non si possa fare.

Sono stanca di studiare sempre.

Sono stanca di passare ore su TikTok.

Sono stanca di non poter dire “non so cosa mettermi“, visto che indosso la tuta h24.

Sono stanca di vedermi la faccia distrutta.

Sono stanca di non poter uscire con i miei amici.

Sono stanca di non poter pensare “che bella giornata, mi sa che oggi esco“.

Sono stanca di non salire su un treno da una vita ormai.

Sono stanca di non vedere il mare.

Sono stanca di non vedere i miei nonni.

Sono stanca di stare sempre a casa.

Sono stanca perché la mia adolescenza mi sta guardando e si sta chiedendo cosa io stia facendo.

Cosa sto facendo? Niente, anzi sto perdendo tempo.

Ho 17 anni e il mio unico svago è andare a fare la spesa.

Mi verrebbe da urlare perché io veramente non ce la faccio più, sono arrivata a un momento in cui ho perso la voglia di fare qualsiasi cosa.

Io non mi riconosco più.

La mia vita era un casino, facevo tremila cose ed era come se il tempo non bastasse mai.

Adesso ne ho troppo.

Troppo tempo è uguale a più tempo per pensare e a me non va di pensare.

È un anno che penso.

Ho voglia di agire adesso.

Ciao sono Febe, tra due mesi compio 18 anni e sono stanca di sopravvivere, io voglio vivere”.