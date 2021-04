Automobilismo: ricco di risultati il fine settimana per gli alfieri della RO racing

26 Aprile 2021 22:14

Prestazioni degne d’encomio, per i piloti della scuderia RO racing, nelle gare disputate nel fine settimana appena trascorso. In Sicilia successo nei Gruppi N ed S con Benedetto Guarino e Agostino Bonsignore allo Slalom Città di Valderice. Vittoria in E1 Italia per Jessica Scarafone al Circuito internazionale di Napoli al Track test Formula Challenge

Prestazioni esaltanti per gli alfieri della scuderia RO racing impegnati in diverse gare nello scorso week-end. I ragazzi della scuderia di Cianciana hanno lasciato il loro segno allo Slalom Città di Valderice, gara organizzata dal Promoter Kinisia e valevole per la Coppa Aci Sport.

In provincia di Trapani, al rientro dopo 19 mesi di inattività, ha subito fatto sentire il proprio peso Benedetto Guarino. Il campione italiano del 2019 si è imposto con la sua Peugeot 106 nel Gruppo N e nella classe N 1600. Sempre nella stessa classe e su una vettura gemella, sul terzo gradino del podio è salito Massimo Simonte. In Gruppo Speciale la vittoria è andata ad Agostino Bonsignore che, a bordo della sua A112 Abarth, è riuscito a stare davanti a vetture più potenti. In E1 Italia, nella classe 1600, vittoria per la Peugeot 106 condotta da Giuseppe Imparato. Yuri Floriani si è invece piazzato al secondo posto in classe A 1400. Sempre nella disciplina degli Slalom, ma alla gara disputata all’Autodromo Concordia, vittoria in Gruppo A, su Peugeot 106, per Stefano Calleia.

In Campania, al Circuito internazionale di Napoli al Track test formula challenge “crono”, Jessica Scarafone non ha avuto rivali in classe 1400 E1 Italia e si è imposta in tutte le batterie.

“Un altro fine settimana ricco di successi – ha detto Rosario Montalbano ds della scuderia – i ragazzi sono andati oltre le più rosee aspettative. Lavoriamo adesso per un mese di maggio che verrà la scuderia impegnata tutti i week-end”.