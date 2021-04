Automobilismo: domenica la prima gara automobilistica 2021 targata “Piloti per Passione” tra Calanna e Laganadi

14 Aprile 2021 14:54

Tutto programmato, nella sede della scuderia reggina Piloti Per Passione avente sede a Sambatello e sul vicino percorso della gara 1^ coppa Calanna-Laganadi, si lavora intensamente per dare il via alla stagione agonistica 2021 con una competizione che ritorna dopo ben 12 anni. Prima gara calabrese e prima gara del Challenge Slalom Calabria 2021 fortemente voluta dai due sindaci su cui ricade il tracciato, Domenico Romeo di Calanna per la partenza e Michele Spadaro di Laganadi per l’arrivo. Dopo le verifiche sportive e tecniche del Sabato antecedente la gara che si svolgeranno a Sambatello si correrà Domenica 18 Aprile con partenza dalla località Mulini di Calanna fino alla periferia del paese di Laganadi che per l’occasione ospiterà anche la premiazione della manifestazione. Si attendono i migliori piloti della specialità che aspettano con ansia l’avvio della stagione motoristica automobilistica regionale. La gara sarà in assoluta assenza di pubblico nel rispetto delle più rigorose norme per impedire la diffusione del covid-19 e determinerà la chiusura della strada SP7 Gallico-Gambarie dalle ore 08,00 alle ore 17.00 del 18 Aprile 2021 dal km 09,800 al Km 12,290.