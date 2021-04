Automobilismo: un fine settimana poco proficuo per i colori della RO racing

13 Aprile 2021 10:59

Un fine settimana caratterizzato da alti e bassi, quello vissuto dai rappresentanti della scuderia RO racing. Note molto positive dall’impegno in pista all’Autodromo di Levante, in Puglia, dove Rosario Montalbano si è imposto nel Challenge Ford Mpm evo. Sempre in pista buoni piazzamenti di classe per Felice Rosa e Domenico Laviano. Buoni i riscontri anche dal Rally Cefalù Corse. Non è andata per il verso giusto la trasferta degli equipaggi impegnati al Rally di Sanremo Storico

Il fine settimana appena trascorso ha regalato alla scuderia RO racing il successo nella prova del Challenge Ford Mpm Evo, disputatasi all’Autodromo del Levante, in Puglia. Al volante della vittoriosa Ford Ka ha trovato posto Rosario Montalbano. Sempre nella stessa gara esordio della campionessa italiana slalom Enza Allotta. La ragazza di Belmonte Mezzagno è riuscita a piazzarsi al sesto posto in gara due, dopo esser giunta nona nella prima delle due tornate. Nel Crono Challenge, disputatosi nello stesso autodromo, sono giunti al secondo posto , nelle rispettive classi, Felice Rosa e Domenico Laviano.

Non è invece andata nel migliore dei modi ad Angelo Lombardo e Hars Ratnayake, impegnati al Rally di Sanremo Storico. I due, al via della nuova Porsche 911 allestita dal preparatore Guagliardo, dopo aver avuto un problema a un ammortizzatore posteriore nella prima tappa, sono stati attardati da una foratura nella seconda giornata di gara, mentre erano in rimonta e hanno concluso al quarto posto di classe e al settimo di Raggruppamento. In Liguria, al traguardo della gara valevole per il Campionato europeo, sono giunti anche Roberto Perricone e Alessandro Scrigna, sempre a bordo di una Porsche 911 2000.

Tra i tanti alfieri del sodalizio di Cianciana schierati ai nastri di partenza della quarta edizione del Rally Cefalù Corse, valevole per il Campionato siciliano, Girolamo Bongiovanni e Francesco Chinnici hanno concluso al secondo posto della classe N2. Nella stessa classe Paolo Celi e Andrea Di Caro, hanno chiuso la loro gara al settimo posto e Mario Trovato e Kety Fareri al nono. In classe R2b, con una Renault Twingo, Marco Cirrito e Salvatore Mirenda sono giunti al nono posto. Alessio Spiaggia e Alfredo Cicirello, al loro esordio in classe R3c, sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio.