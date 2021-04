Il primo autodromo della Calabria, il sogno nel cassetto dell’on. Cannizzaro. Il plauso dell’Automobile Club

16 Aprile 2021 11:06

L’Automobile Club plaude all’iniziativa intrapresa dall’onorevole Francesco Cannizzaro che, in un incontro con il nostro Presidente Nazionale Angelo Sticchi Damiani, ha lanciato l’idea di un Autodromo da realizzare in Calabria

Il Vice Presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club della Calabria, Giuseppe Martorano, nonchè Presidente del Sodalizio Reggino plaude “all’iniziativa intrapresa dall’onorevole Francesco Cannizzaro che, in un incontro con il nostro Presidente Nazionale Angelo Sticchi Damiani, ha lanciato l’idea di un Autodromo da realizzare in Calabria attingendo ai fondi che saranno destinati al Sud Italia, ridando vita a quello che è stato da sempre uno tra gli obiettivi sportivi dell’ AC locale. Una importante progetto che verrebbe incontro alle aspettative dei piloti, di tutti gli sportivi e degli appassionati del motorsport calabrese e che, potrebbe rappresentare un volano per lo sviluppo del settore, del turismo e della cultura della nostra terra. Ora attendiamo le prossime “mosse” del deputato calabrese per inserire quest’opera tra quelle proposte al Governo, fiduciosi che questo sogno possa davvero tramutarsi in realtà”. Il Presidente dell’ Automobile Club Reggio Calabria con “orgoglio ricorda che dal 18 al 20 giugno si terrà la 42° edizione della Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie che grazie agli sforzi degli ultimi anni è stata inserita nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud di ACI Sport“.