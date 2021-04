Assemblea Serie A dopo il fallimento della Superlega: i club valutano causa contro Andrea Agnelli

23 Aprile 2021 12:04

Prima assemblea dei club di Serie A dopo il fallimento della Superlega: al vaglio le posizioni di Marotta, Scaroni e soprattutto Andrea Agnelli

Prevista per oggi la prima assemblea della Lega Serie A dopo il fallimento del progetto Superlega, nato e morto a distanza di pochi giorni in una settimana davvero infuocata per il calcio internazionale. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, nonostante l’ordine del giorno sia relativo alla questione dei diritti televisivi, sarà impossibile non fare riferimento al tentativo di scissione di Juventus, Inter e Milan. Paolo Dal Pino, numero uno di via Rossellini, ha per altro il dente avvelenato dalla sfiducia della scorsa settimana di Inter e Juventus (alle quali si aggiungono Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina e Verona).

Importante capire il futuro dei tre uomini di riferimento delle società italiane che hanno fatto parte, seppur per poco tempo, del gruppo delle 12 ribelli della Superlega. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ricopre il ruolo di consigliere federale e se i club di Serie A lo sfiduceranno dovrà fare un passo indietro. Stesso discorso per Paolo Scaroni, presidente del Milan e consigliere di Lega (come per altro Marotta). Il Milan è stato da sempre favorevole all’accordo con i fondi, posizione opposta a quella di Andrea Agnelli, individuato dalle società come il principale responsabile di un’operazione che ha portato al fallimento di una trattativa da 1.7 miliardi di euro. Possibile, secondo la ‘Rosea’, una causa nei confronti del presidente bianconero.