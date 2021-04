L’Aspromonte è ottimista! Come scoprirlo nell’estate 2021 [FOTO]

15 Aprile 2021 21:56

L’Aspromonte è ottimista e fa progetti grandi! In quest’ultimo anno di apprensione e incertezza, infatti, non ha mai smesso di trasmettere i suoi messaggi di bellezza, di speranza e di futuro. Le Guide Escursionistiche e tutti gli operatori di turismo lento e verde hanno continuato a promuovere, raccontare e comunicare la montagna più meridionale e più estrema d’Europa, crocevia di popoli, frontiera di un continente. Lo hanno fatto con passione e competenza, preferendo la cooperazione alla competizione, confrontandosi con le realtà europee più evolute. Ed è con questo spirito – e con la consapevolezza che esiste un patrimonio prezioso che merita di essere scoperto e camminato da escursionisti di ogni parte d’Italia e non solo – che anche per l’estate 2021 sono in programma numerosi soggiorni, trekking e cammini. Si tratta di avventure che da anni appassionano ecoturisti che scelgono proprio la Calabria come prima destinazione. Una Calabria che rifiuta ogni stereotipo e che si propone come sconosciuto ed inesplorato paradiso sospeso tra spiagge e vette, foreste e cascate, gastronomia e musica popolare, cultura e fede. A partire dal “Sentiero del Brigante”, suggestivo ed evocativo itinerario montano di 140 chilometri, incluso nell’Atlante dei Cammini d’Italia del Mibac passando per il “Sentiero dell’Inglese”, un’esperienza emozionante nel cuore della cultura greco-calabra, sulle tracce dei grandi viaggiatori dell’800. Ci sono poi “Aspromonte da costa a costa”, una traversata che collega la spiaggia del Mar Ionio a quella del Mar Tirreno valicando i 1956 metri di Montalto e offrendo vedute mozzafiato e “Alla scoperta dei paesi fantasma d’Aspromonte”, un tour che rivela la storia antica, tormentata e affascinante di antichissimi borghi di origine antica. A questi trekking di più giorni si aggiungono un’infinità di sentieri e percorsi giornalieri, immersi nell’inestimabile ricchezza naturalistica del Parco Nazionale d’Aspromonte, scrigno di biodiversità, cultura e tradizioni. Nella speranza che si possa tornare a camminare quanto prima e con la certezza che sarà così, le nostre montagne, i nostri borghi e il nostro mare vi attendono impazienti per potervi coccolare con la loro grande proverbiale ospitalità.