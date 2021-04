AsproClimb5k, un altro atleta supera il muro dei 5000 metri di dislivello: l’impresa di Domenico Laurendi

22 Aprile 2021 11:13

Un altro atleta, Domenico Laurendi, è riuscito a compiere l’impresa di AsproClimb5k, superando il muro dei 5000 metri di dislivello

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” sta ottenendo molte adesioni tra gli amanti del ciclismo. Evidentemente, la formula piace e sta stimolando tantissimi appassionati. Un altro atleta, infatti, ieri, 21 aprile, ha sfondato i muro dei 5000 metri di dislivello. Si tratta di Domenico Laurendi, apprezzato ciclista appartenente al team ASD Aspromontebike con sede presso l’Hotel Centrale di Gambarie d’Aspromonte. Laurendi ha scelto la sfida più ardua, l’Adventure Mode 3Cime, riuscendo a centrare l’obiettivo con la sua Mtb, grazie a un mix di potenza, tempra, coraggio e voglia di divertirsi nello sfidare i propri limiti. L’atleta ha spinto sui quadricipiti in modo ritmico e serrato per per 11 ore e 23 minuti raggiungendo un dislivello positivo di 5.708 m., con ben 171,00 Km, e superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5k. Complimenti a questo ragazzo determinato e voglioso di confrontarsi con se stesso in una sfida dove padroneggia la paura di non farcela, ma non per lui evidentemente.

Che cos’è AsproClimb5k?

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera singolare rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo, tesserati e non, e consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dal CSI – Centro Sportivo Italiano Sez. Reggio Calabria. Regolamento e iscrizioni su www.asproclimb5k.weebly.com