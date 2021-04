Aspro Climb 5k, un altro atleta fa il record: Lucio Alarino percorre 115 km in quasi 10 ore con 5.203 metri di dislivello [FOTO]

5 Aprile 2021 11:19

Altra impresa all’AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc: l’atleta Lucio Alarino raggiunge 5.203 m. di dislivello positivo con quasi 115 km riuscendo a pedalare con la sua mountain bike per 9 ore e 37 minuti

Dopo il successo “all’AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” da parte di Pasquale Passaniti dell’ASD Aspromontebike nel novembre scorso, un altro atleta di spessore, Lucio Alarino dei Rolling Bike – energico e esplosivo capace di confrontarsi con se stesso per puro spirito di gioco e divertimento – giorno 3 aprile ha scelto la sua sfida registrandosi sul sito www.asproclimb5k.weebly.com e riuscendo a pedalare con la sua mountain bike per 9 ore e 37 minuti, raggiungendo un dislivello positivo di 5.203 m. con quasi 115 Km e superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida “Adventure Mode 3Cime” .

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come Top Climber e riceveranno un attestato di partecipazione.