“Apriamo i negozi il 1 maggio”, la scelta di riscatto del Comitato “Commercianti Reggini”

30 Aprile 2021 16:41

Nuova iniziativa del Comitato ‘Commercianti Reggini’. Dopo le manifestazioni tenutesi martedi 6 aprile e sabato 10 aprile, il gruppo di imprenditori locali sceglie di tenere aperte le attività nel giorno di sabato 1 maggio

Nuova iniziativa del Comitato ‘Commercianti Reggini’. Dopo le manifestazioni tenutesi martedì 6 aprile e sabato 10 aprile, il gruppo di imprenditori locali sceglie di tenere aperte le attività nel giorno di sabato 1 maggio. Una scelta simbolica, in una data tutt’altro che casuale, nel giorno che vuole celebrare il mondo del lavoro e i diritti di tutti i lavoratori. Un mondo stravolto nell’ultimo anno dalla pandemia e alle prese con difficoltà enormi, ma che vuole ripartire il prima possibile. “Numerosi imprenditori della nostra città si sono uniti nel gruppo “Commercianti Reggini”, la più grande community di commercianti di Reggio Calabria. Stiamo proseguendo nel progetto “Reggio Ripartiamo”, che prevede adesso la volontà di tenere aperti i negozi durante il primo maggio. Un segnale di coraggio e rilancio per la città ed il tessuto imprenditoriale, con questo gesto permettiamo ai cittadini di avere un momento di svago nonostante il periodo difficile. Un pò di distrazione che servirà anche per distrarsi e provare a godersi qualche momento di spensieratezza nel rispetto di tutte le regole vigenti”, le parole dei membri del Comitato “Commercianti Reggini” .