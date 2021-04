Antonio Tajani: “ci aspettiamo grandi cose da Cannizzaro per il Sud, è grande risorsa per l’Italia. Priorità è il Ponte sullo Stretto”

17 Aprile 2021 12:52

La nota di Antonio Tajani coordinatore di Forza Italia dopo la nomina di Cannizzaro come responsabile nazionale del Sud

“Ci aspettiamo grandi cose dal giovane e dinamico On. le Francesco Cannizzaro. Il sud è una grande risorsa per la ripresa del paese ed importantissimo per Forza Italia. Cannizzaro avrà un compito gravoso ma siamo certi che lo porterà a compimento nel migliore dei modi con proposte e battaglie parlamentari per rilanciare il Sud. Per noi il Ponte sullo Stretto resta priorità, così come l’alta velocità fino a Palermo. Dobbiamo creare infrastrutture per portare turisti nel nostro meraviglioso Sud”. Lo afferma in una nota Antonio Tajani coordinatore di Forza Italia.