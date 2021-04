Andrea Romano e il figlio morto, le scuse di Raggi: “chiedo scusa pubblicamente, chiesto intervento straordinario per aumentare il numero di sepolture”

23 Aprile 2021 14:51

Caso deputato Pd, Raggi: “ieri ho chiamato Andrea Romano per esprimergli la mia vicinanza; per dirgli che, da madre, posso soltanto lontanamente immaginare cosa stia provando”

“Ho il cuore colmo di dolore. Dolore per la sofferenza di un padre che ha perso da poco un figlio e che ha espresso la rabbia di non poterlo neanche piangere al cimitero. Un dolore per la perdita di un proprio caro che accomuna tante famiglie, soprattutto in questo periodo. Ieri ho chiamato Andrea Romano per esprimergli la mia vicinanza; per dirgli che, da madre, posso soltanto lontanamente immaginare cosa stia provando. Mi sono scusata pubblicamente con una nota perché ho ritenuto giusto farlo. Ho convocato l’azienda che cura i cimiteri per chiedere cosa sia accaduto. Al di là delle motivazioni dei ritardi legati all’emergenza Covid, mi è stato assicurato un intervento straordinario per fare fronte all’aumento del numero di sepolture”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook per mostrare vicinanza al parlamentare del Pd Andrea Romano che, a due mesi di distanza dalla morte, non ha ancora potuto seppellire il figlio.