Anche a Reggio Calabria la giornata nazionale plastic free!

17 Aprile 2021 12:08

Reggio Calabria: la nota di Francesca Rogolino, referente Reggio CalabriAttiva

“Come ricorderete, domenica 18 aprile avrà luogo la giornata Nazionale Plastic Free. Anche a Reggio Calabria vi sarà un’iniziativa promossa dalle Associazioni “Plastic Free” e “Differenziamoci Differenziandola” presso il lido comunale, alla quale anche noi, come “Reggio CalabriAttiva ,“parteciperemo“. Lo afferma in una nota Francesca Rogolino, referente Reggio CalabriAttiva.

“Quale migliore occasione per sensibilizzare, ancora una volta, la cittadinanza a fare un uso oculato delle plastiche. E’ vero, la città per le note vicende, sta vivendo un momento particolare per quanto attiene alla raccolta differenziata. Ciò però non giustifica il deposito di cumuli di materiale plastico soprattutto in prossimità delle spiagge, o peggio, dentro gli alvei torrenziali. Non dobbiamo mai stancarci di ripetere che le microplastiche finite in mare, entrano a far parte della nostra catena alimentare. La plastica ingerita dai pesci, infatti, inevitabilmente arriva sulle nostre tavole procurando grave nocumento alla nostra salute. Pertanto, invitiamo tutta la cittadinanza volenterosa, ad aderire a questa nobile iniziativa, ricordando inoltre che presto, come gruppo, usciremo con ulteriori date per la raccolta straordinaria”.