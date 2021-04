Alma Patti Basket, rottura del crociato per Claudia Coppolino: brutte notizie dall’esito della risonanza

12 Aprile 2021 12:15

Alma Patti Basket, brutte notizie dall’esito della risonanza a Claudia Coppolino: per lei, rottura del crociato del ginocchio destro e stagione conclusa in anticipo

“Termina troppo presto la stagione 2020-2021 per la play dell’Alma Patti Basket Claudia Coppolino. L’esito della risonanza effettuata nelle scorse settimane ha riscontrato la rottura del crociato del ginocchio destro. Coppolino è seguita costantemente dall’ortopedico Alma Patti, Marcello La Bruna, e con lo specialista sta concordato modalità e tempi dell’operazione necessari a risolvere l’infortunio. La società rinnova a Claudia Coppolino i miglior in bocca al lupo per il decorso operatorio”. Questa la nota ufficiale dell’Alma Patti in merito all’infortunio a Claudia Coppolino.