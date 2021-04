Aeroporti: arriva in Sicilia l’inglese ‘Asc Handling Limited’, il Presidente è di origini siciliane

13 Aprile 2021 20:34

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – Arriva in Sicilia la Asc Handling Limited, società di diritto inglese che oltre a Londra è anche registrata in Italia a Milano come sede secondaria. La Asc esercita attività di gestione e servizi aeroportuali alle compagnie aeree in Italia ed all’estero nonché ogni altra attività connessa. Il presidente Ignazio Coraci, di origini siciliane che risiede a Londra, vanta una lunga esperienza sia nel settore della logistica che dell’handling e del mondo aeronautico in generale. Fondatore di Silk Way e di Silk Way Italia ha operato voli cargo anche dall’Italia verso l’Estremo Oriente.

Coraci afferma che è “stato da sempre convinto delle forti potenzialità degli scali siciliani”. “Da siciliano autentico ritengo ancora più importante far decollare questo progetto in un momento come quello attuale, in cui per effetto del covid, il traffico aereo ha subito un crollo inimaginabile, che secondo l’associazione internazionale dei trasporti aerei (Iata) tornerà ai livelli pre-covid non prima del 2024”.