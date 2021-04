Acr Messina, colpo promozione: alla corte di Novelli arriva l’ex Reggina Fabio Oggiano

15 Aprile 2021 16:46

L’Acr Messina ufficializza l’ingaggio dell’ex attaccante della Reggina Fabio Oggiano: colpo promozione per mister Novelli

Acr Messina lanciatissimo anche sul mercato. Dopo la vittoria di ieri, che può significare prima mini fuga, il club peloritano sta programmando le trattative di compravendita pure in ottica prossima stagione, che al netto di clamorosi ribaltoni la vedrà protagonista in Serie C. E’ di pochi minuti fa, infatti, l’ufficialità dell’ingaggio dell’attaccante Fabio Oggiano. Il classe ’87 sardo ritorna, a distanza di qualche anno, in riva allo Stretto, ma nella sponda opposta. Ha infatti militato nella Reggina per un anno e mezzo, risultando tra i protagonisti della promozione in terza serie degli amaranto guidati da Praticò e segnando proprio al Messina nel derby dello Stretto della stagione successiva.

“La società Acr Messina – si legge nella nota ufficiale della società – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Fabio Oggiano. Nato a Sassari l’8 Luglio 1987, ha vestito le maglie di Alghero, PortoTorres, Forlí, Terracina, Olbia, Viterbese, Reggina, Lumezzane, Cavese, Taranto e Albalonga. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli“.